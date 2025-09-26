قطر تفوز باستضافة بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال 2029

أعلن الاتحاد الدوليّ للكرة الطائرة فوز دولة قطر باستضافة بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال 2029 وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد والذي عقد اليوم في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وتقدمت دولة قطر رسميًا بملفها لاستضافة بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال لعام 2029، وقد حظي هذا الملف بإشادة واسعة بعدما درسه الاتحاد الدوليّ للكرة الطائرة.

وأعلن الاتحاد الدوليّ قراره باختيار قطر لاستضافة البطولة ليصبح هذا الحدث الأكبر في تاريخ الشرق الأوسط، عبر تاريخ البطولة الممتد سبعين عامًا، حيث تقام للمرة الأولى في المنطقة، وذلك نظرا لما تمتلكه دولة قطر من بنية تحتية حديثة ومرافق ومنشات رياضية وشبكة مواصلات متطورة.