الاتحاد الأوروبيّ يناقش فكرة "جدار مضاد للمسيرات" في وجه التهديد الروسيّ

يسعى الاتحاد الأوروبيّ إلى تعزيز أمنه في وجه التهديد الروسيّ مع "جدار مضاد للمسيّرات" باتت تعتبره العديد من البلدان، منها من تعرّض لتوغّلات جوّية روسية، "أولويّة".

وقال المفوّض الأوروبيّ لشؤون الدفاع أندريوس كوبيليوس إنّ "الانتهاكات المتكرّرة لمجالنا الجوّيّ غير مقبولة”.

واعتبر أنّ الرسالة واضحة، فروسيا تختبر الاتحاد الأوروبيّ والناتو “وينبغي أن يكون ردّنا حازمًا وموحّدًا وفوريًا".

وأقام المفوّض الأوروبيّ اجتماعًا الجمعة دعي إليه مسؤولون من عشرة بلدان قريبة جغرافيا من روسيا، فضلًا عن أوكرانيا التي أصبحت بعد حوالى ثلاث سنوات من الحرب ملمّة في مجال المسيّرات والدفاعات الجوّية ومضادات المسيّرات.

واعرب وزير الدفاع الأوكرانيّ دينيس شميغال في ختام الاجتماع “استعدادهم لتشارك خبرتنا في مجال اعتراض المسيّرات الروسية مع الاتحاد الأوروبيّ والناتو والدول المجاورة".