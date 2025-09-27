أميركا تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا بسبب تصرفاته "المتهورة" في نيويورك

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستلغي تأشيرة دخول الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو لأنه "حث الجنود الأميركيين على عصيان الأوامر والتحريض على العنف" في نيويورك أمس الجمعة.



وكتبت الوزارة على موقع إكس: "سنلغي تأشيرة بيترو بسبب أفعاله المتهورة والتحريضية".