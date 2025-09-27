بيترز: نيوزيلندا لن تعترف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن

أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز في نيويورك أمس الجمعة أن بلاده لن تعترف بدولة فلسطين في الوقت الحالي، لكها لا تزال ملتزمة بحل الدولتين.



وقال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "في ظل الحرب المشتعلة وبقاء حماس كحاكم فعلي في غزة وعدم وضوح الخطوات المقبلة، لا تزال هناك تساؤلات كثيرة حول مستقبل دولة فلسطين بحيث لا يكون من الحكمة أن تعلن نيوزيلندا الاعتراف بها في هذا الوقت".



وأضاف: "نحن قلقون أيضًا من أن التركيز على الاعتراف في الظروف الحالية يمكن أن يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار من خلال دفع إسرائيل وحماس إلى اتخاذ مواقف أكثر تعنتًا".