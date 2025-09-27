إيران تستدعي سفراءها من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للتشاور حول آلية إعادة فرض العقوبات

ذكرت وكالة مهر للأنباء أن إيران استدعت اليوم السبت سفراءها لدى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للتشاور بشأن الآلية محل الخلاف لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.



وتأتي هذه الخطوة بعد فشل مسعى روسي صيني أمس الجمعة لتأجيل إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوًا، وذلك بعد أن صوتت أربع دول فقط لصالح مشروع القرار، ما مهد الطريق أمام إعادة فرض العقوبات.