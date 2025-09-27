وزير خارجية الإمارات يحث على إنهاء الحرب في غزة خلال اجتماع مع نتنياهو

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد شدد على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وحذرت الإمارات في وقت سابق من الشهر الحالي إسرائيل من أن ضم الضفة الغربية المحتلة سيشكل "خطًا أحمر" بالنسبة لأبوظبي من شأنه أن يقوض بشدة روح اتفاقات إبراهيم التي تم بموجبها تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.