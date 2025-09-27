الملك تشارلز الثالث يزور دولة الفاتيكان في أواخر تشرين الأول

يقوم الملك تشارلز الثالث، قائد كنيسة إنكلترا، وزوجته كاميلا بزيارة دولة إلى الفاتيكان في أواخر تشرين الأول للقاء البابا لاون الرابع عشر، وفق ما أعلن قصر باكينغهام.

وسيكون هذا اللقاء الأوّل لتشارلز الثالث وكاميلا مع الحبر الأعظم الأميركي.

وسيحتفي البابا مع الزوجين الملكيين بالسنة اليوبيلية في الكنيسة الكاثوليكية التي يحتفل بها كلّ 25 سنة وتستقطب ملايين المؤمنين إلى الفاتيكان.

وجاء في بيان قصر باكينغهام أن "هذه الزيارة ستحتفي أيضًا بالعمل المسكوني لكنيسة إنكلترا والكنيسة الكاثوليكية، بما يعكس موضوع السنة اليوبيلية"، من دون ذكر تواريخ محددة.