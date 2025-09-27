الأخبار
رصد مسيّرتين فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدنمارك
أخبار دولية
2025-09-27 | 04:50
رصد مسيّرتين فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدنمارك
رُصدت مسيّرتان مجهولتان تحلقان فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدنمارك، بحسب ما أعلنت الشرطة السبت، في آخر حادثة من هذا النوع ضمن ما وصفه مسؤولون دنماركيون بأنه "هجوم هجين".
وقال الشرطي سايمن سكلسيار لفرانس برس: "يمكنني تأكيد أننا سجلنا حادثًا حوالى الساعة 20,15 استمر عدة ساعات. رُصدت مسيرة أو مسيرتين خارج القاعدة الجوية وفوقها".
وأضاف أن الشرطة لا يمكنها التعليق على مصدر المسيّرتين، مؤكدا "لم نُسقطهما".
أخبار دولية
مسيّرتين
قاعدة
عسكرية
الدنمارك
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة طلبت من طهران تسليمها كل اليورانيوم المخصب
المحكمة الأميركية العليا تسمح لترامب تجميد مساعدات خارجية بقيمة أربعة مليارات دولار
