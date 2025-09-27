رصد مسيّرتين فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدنمارك

رُصدت مسيّرتان مجهولتان تحلقان فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدنمارك، بحسب ما أعلنت الشرطة السبت، في آخر حادثة من هذا النوع ضمن ما وصفه مسؤولون دنماركيون بأنه "هجوم هجين".



وقال الشرطي سايمن سكلسيار لفرانس برس: "يمكنني تأكيد أننا سجلنا حادثًا حوالى الساعة 20,15 استمر عدة ساعات. رُصدت مسيرة أو مسيرتين خارج القاعدة الجوية وفوقها".



وأضاف أن الشرطة لا يمكنها التعليق على مصدر المسيّرتين، مؤكدا "لم نُسقطهما".