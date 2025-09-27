الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة طلبت من طهران تسليمها كل اليورانيوم المخصب

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السبت أن الولايات المتحدة طلبت من طهران تسليمها كل اليورانيوم المخصب في مقابل رفع العقوبات لمدة ثلاثة أشهر، مشددًا على أن الأمر "غير مقبول".



وقال بزشكيان لصحافيين في نيويورك قبل مغادرته عائدًا إلى طهران أن الولايات المتحدة: "تريدنا أن نسلمها كل اليورانيوم المخصب لدينا في مقابل إعفاء من العقوبات لمدة ثلاثة أشهر"، مؤكدًا أن "ذلك غير مقبول بأي شكل من الأشكال".