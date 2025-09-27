الأخبار
زيلينسكي يعلن تلقي أوكرانيا منظومة باتريوت للدفاع الجوي من إسرائيل

أخبار دولية
2025-09-27 | 10:23
زيلينسكي يعلن تلقي أوكرانيا منظومة باتريوت للدفاع الجوي من إسرائيل
زيلينسكي يعلن تلقي أوكرانيا منظومة باتريوت للدفاع الجوي من إسرائيل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تلقت من إسرائيل منظومة للدفاع الجوي من طراز باتريوت، وهو سلاح أميركي باهظ الثمن وحيوي بالنسبة الى كييف لصد الهجمات الصاروخية الروسية.
     
وقال زيلينسكي في خلال مؤتمر صحافي إن "منظومة (باتريوت) إسرائيلية دخلت الخدمة في أوكرانيا، لقد دخلت الخدمة قبل شهر"، من دون أن يوضح ما إذا كانت كييف ابتاعتها أو حصلت عليها مجانا.

Learn More