ترامب يجيز نشر "كل القوات المسلحة الضرورية" في بورتلاند

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر الجيش في مدينة رابعة هي بورتلاند، وأجاز استخدام "القوة عند الضرورة" في إطار مكافحته الجريمة في المدن التي يهيمن عليها الديموقراطيون.



وقال ترامب على منصته تروث سوشال: "بناء على طلب وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أوجه وزير الحرب بيت هيغسيث لنشر كل القوات المسلحة اللازمة لحماية بورتلاند التي دمرتها الحرب ومرافق دائرة الهجرة والجمارك (آيس) التي تحاصرها أنتيفا وغيرها من الإرهابيين المحليين".



واضاف: "أجيز أيضا استخدام الحد الأقصى من القوة عند الضرورة"، بدون أن يوضح القصد من هذه العبارة.



وفي وقت تشهد بورتلاند منذ أشهر عدة تظاهرات مناهضة لشرطة الهجرة، هدد الرئيس الجمهوري بداية أيلول بإرسال الحرس الوطني الى هذه المدينة الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة، علما أنها الأكبر في ولاية أوريغون الديموقراطية.