متظاهرون في جنوب إفريقيا يطالبون حكومتهم بقطع علاقاتها مع إسرائيل

نزل أكثر من 3000 شخص إلى شوارع كيب تاون السبت مطالبين سلطات بلادهم بقطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع إسرائيل وإغلاق سفارتها على خلفية الحرب في غزة.

وبريتوريا من أبرز منتقدي العمليات الإسرائيلية في غزة، ورفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية في كانون الثاني 2023 تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في القطاع الفلسطينيّ، وهو ما تنفيه الدولة العبرية.

وجمعت تظاهرة السبت العديد من المنظمات المؤيدة للفلسطينيين والأحزاب السياسية والجماعات الإسلامية والمسيحية، في واحدة من أكبر المسيرات من نوعها منذ أشهر.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وهتفوا بشعارات مثل "لا تحزن، بل افعل شيئًا"، وسلموا البرلمان عريضة بمطالبهم.