زيلينسكي: مسؤولون أوكرانيون سيزورون الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ مسؤولين أوكرانيين سيزورون الولايات المتحدة هذا الشهر أو الشهر المقبل لعقد محادثات حول شراء أسلحة وعقد صفقات إنتاج طائرات مسيرة.

وكان زيلينسكي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وللاجتماع مع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.

وقال، للصحافيين، إنه أطلع ترامب على "رؤية محددة لما يمكن القيام به" للرد على تصرفات موسكو في حربها على كييف.

وأوضح أنّه إضافة إلى صفقة الأسلحة الضخمة، التي يسمونها ’الصفقة الكبرى”، ناقشوا أيضًا صفقة الطائرات المسيرة “وبدأت الفرق الفنية العمل على هذه الصفقة بالفعل".