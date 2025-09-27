لافروف يحذّر من ردّ "حاسم" على أي "اعتداء" تتعرض له روسيا

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من "رد حاسم" على أي "اعتداء" تتعرض له بلاده، بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى إسقاط الطائرات الروسية التي تنتهك أجواء حلف شمال الاطلسي (ناتو).



وقال لافروف أمام الجمعية العامة للامم المتحدة: "يتم اتهام روسيا بأنها تخطط تقريبا لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".



وأضاف: "لم تكن لدى روسيا أبدا وليس لديها نوايا مماثلة. ولكن أي اعتداء على بلادي سيقابل برد حاسم".

من جهة أخرى، اتهم لافروف إسرائيل بالسعي الى "تفجير" الشرق الأوسط برمته.



وقال لافروف إن "استخدام اسرائيل غير القانوني للقوة ضد الفلسطينيين، وتحركاتها العدوانية ضد إيران وقطر واليمن ولبنان وسوريا والعراق تهدد بتفجير الشرق الأوسط برمته".