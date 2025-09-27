الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أردوغان يؤكد لرئيس وزراء إسبانيا دعم تركيا لجهود إدخال المساعدات إلى غزة

أخبار دولية
2025-09-27 | 14:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أردوغان يؤكد لرئيس وزراء إسبانيا دعم تركيا لجهود إدخال المساعدات إلى غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أردوغان يؤكد لرئيس وزراء إسبانيا دعم تركيا لجهود إدخال المساعدات إلى غزة

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الرئيس أبلغ رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث عبر الهاتف بأن تركيا ستواصل جهودها لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع.

وجاء في بيان للرئاسة التركية: "عبّر رئيسنا عن ارتياحه لموقف رئيس الوزراء سانتشيث تجاه أسطول الصمود (الساعي لإيصال المساعدات إلى غزة)، وقال إن تركيا تراقب الوضع عن كثب"، في إشارة إلى أسطول المساعدات الدولي الذي يهدف إلى كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة.

أخبار دولية

لرئيس

وزراء

إسبانيا

تركيا

لجهود

إدخال

المساعدات

LBCI التالي
زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى "شحذ الدرع والسيف" النوويين
إيران تستدعي سفراءها من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للتشاور حول آلية إعادة فرض العقوبات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:39

الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ رئيس وزراء إسبانيا عبر الهاتف بأن تركيا ستواصل جهودها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-18

ستارمر: يجب إدخال المساعدات إلى غزة بسرعة

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-01

حماس: ندعو لضمان إدخال المساعدات عبر الأمم المتحدة لا عبر مؤسسة غزة الإنسانية

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-29

ترامب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:32

وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الحكومة اللبنانية في بسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها

LBCI
أخبار دولية
15:18

لافروف: "الخطاب العسكري" لألمانيا يذكّر بماضيها النازي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

المفاوضات الأمنية بين سوريا وإسرائيل تتعثر.. وواشنطن تبحث عن مخرج

LBCI
أخبار دولية
13:12

زيلينسكي: مسؤولون أوكرانيون سيزورون الولايات المتحدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:07

ترامب: المحادثات مع دول الشرق الأوسط بشأن غزة مكثفة وستستمر

LBCI
حال الطقس
2025-09-26

عودة الإستقرار الجوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
منوعات
2025-09-25

اعتدى على معلّمه ومزّق قميصه داخل المدرسة... هذا ما حدث مع طالب عربي!

LBCI
صحف اليوم
00:07

سلام: لا إعتكاف أو إستقالة (الجمهورية)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

مع التحديث الجديد... تطبيق "نوك نوك" أصبح جزءا من يومك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ملفات السجل التجاري من بعبدا إلى إحدى المدارس الرسمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

٢٧ و٤٣ رقمان يختصران المعركة الأميركية - السعودية المقبلة مع الحزب والحركة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

إضاءة صخرة الروشة نحو معالجة قضائية - قانونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مرة أخرى.. مسؤول ايرانيّ في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الذكرى الاولى لاستشهاد السيدين أحياها عشرات الالاف في الضاحية بحضور شعبيّ وسياسيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الموساد في قلب الضاحية والسيد في قلب أهلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

المفاوضات الأمنية بين سوريا وإسرائيل تتعثر.. وواشنطن تبحث عن مخرج

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:16

بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
02:47

حمادة ينفي أن يكون قد قصد فعالية الروشة أو ذكرى نصرالله بأي كلمة نابية

LBCI
اسرار
23:55

أسرار الصحف 27-09-2025

LBCI
خبر عاجل
15:01

المبعوث الاميركي توم براك لـ"الجزيرة": إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية

LBCI
أخبار لبنان
11:37

الشيخ نعيم قاسم: الخطر الإسرائيليّ الأميركيّ على لبنان خطر وجوديّ ولن نسمح بنزع السلاح

LBCI
أخبار لبنان
08:12

الرئيس عون في الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد السيدين نصرالله وصفي الدين: الوفاء للتضحيات لا يكون إلا بوحدة الموقف

LBCI
خبر عاجل
05:53

لاريجاني من عين التينة: أشيد بمبادرة الشيخ نعيم قاسم والسعودية دولة صديقة لنا وهناك مشاورات بيننا واليوم هو يوم التعاون إذ إننا في مواجهة عدو واحد وموقف قاسم صائب تمامًا

LBCI
آخر الأخبار
03:17

مروان حمادة للـ LBCI: كل ما كنت أقصده عندما قلت ”الجنازة الحامية“ هو ما يجري على الصعيد الاطاري والحكومي ومن ازمات في لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More