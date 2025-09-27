لافروف: "الخطاب العسكري" لألمانيا يذكّر بماضيها النازي

ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بـ"الخطاب العسكري" الذي تنتهجه ألمانيا، الساعية لتكون رأس حربة على صعيد إعادة التسلح في أوروبا، مذكرا بالماضي النازي لهذا البلد.



وقال الوزير الروسي في مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة: "في ما يتصل بعسكرة ألمانيا، عبرنا مرارا عن قلقنا الكبير".



وأضاف: "لا يتعلق الأمر فقط بعملية إعادة تسلح قائمة، نلاحظ أيضا إشارات صارخة الى إحياء للنازية".



وتابع لافروف: "لماذا يحصل ذلك؟ على الأرجح للغرض نفسه الذي كان حدده هتلر لنفسه: إخضاع أوروبا بكاملها لسيطرته، ومحاولة إلحاق هزيمة استراتيجية (آنذاك) بالاتحاد السوفياتي، واليوم بروسيا".