روبيو يدعو إيران الى الانخراط في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-09-27 | 23:50
روبيو يدعو إيران الى الانخراط في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة
دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إيران إلى الموافقة على إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، بعد إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة ضدها بسبب برنامجها النووي.
وقال روبيو في بيان: "الدبلوماسية لا تزال خيارا (...) والتوصل لاتفاق يظل النتيجة الأفضل للشعب الإيراني والعالم. ولكي يحدث ذلك، يجب على إيران قبول إجراء محادثات مباشرة تتم بحس نية ومن دون مماطلة أو تشويش"، داعيا الدول الأخرى إلى "التنفيذ الفوري" للعقوبات ضد طهران.
أخبار دولية
ماركو روبيو
إيران
محادثات مباشرة
الولايات المتحدة
التالي
أسطول مساعدات جديد يغادر صقلية متجها إلى غزة
الترويكا الأوروبية تدعو إيران إلى الامتناع عن أي "عمل تصعيدي" بعد إعادة تفعيل العقوبات الأممية
السابق
أخبار دولية
2025-08-12
إيران تعلن إمكانية إجراء محادثات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة "إذا تم استيفاء الشروط المناسبة"
أخبار دولية
2025-08-12
إيران تعلن إمكانية إجراء محادثات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة "إذا تم استيفاء الشروط المناسبة"
0
أخبار دولية
2025-07-10
روبيو: متفائلون بشأن اتفاق غزة وويتكوف سيعقد محادثات غير مباشرة قريبا
أخبار دولية
2025-07-10
روبيو: متفائلون بشأن اتفاق غزة وويتكوف سيعقد محادثات غير مباشرة قريبا
0
آخر الأخبار
2025-07-10
روبيو: متفائلون بشأن اتفاق غزة وويتكوف سيعقد محادثات غير مباشرة قريبا
آخر الأخبار
2025-07-10
روبيو: متفائلون بشأن اتفاق غزة وويتكوف سيعقد محادثات غير مباشرة قريبا
0
أخبار دولية
2025-08-28
روبيو: واشنطن منفتحة على تواصل مباشر مع إيران بعد تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية
أخبار دولية
2025-08-28
روبيو: واشنطن منفتحة على تواصل مباشر مع إيران بعد تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية
أخبار دولية
01:32
إيران تحث غوتيريش على منع تفعيل آلية العقوبات
أخبار دولية
01:32
إيران تحث غوتيريش على منع تفعيل آلية العقوبات
0
أخبار دولية
01:04
وزير الخارجية الأوكراني: روسيا أطلقت مئات المسيّرات والصواريخ خلال الليل
أخبار دولية
01:04
وزير الخارجية الأوكراني: روسيا أطلقت مئات المسيّرات والصواريخ خلال الليل
0
أخبار دولية
01:00
فنزويلا تجري مناورات عسكرية بعد الانتشار العسكري الأميركي قبالة سواحلها
أخبار دولية
01:00
فنزويلا تجري مناورات عسكرية بعد الانتشار العسكري الأميركي قبالة سواحلها
0
أخبار دولية
00:17
الهند تحذر دول العالم من التغاضي عن "ارهاب" باكستان
أخبار دولية
00:17
الهند تحذر دول العالم من التغاضي عن "ارهاب" باكستان
خبر عاجل
2025-08-31
سلسلة غارات استهدفت حرش علي الطاهر قرب النبطية
خبر عاجل
2025-08-31
سلسلة غارات استهدفت حرش علي الطاهر قرب النبطية
0
حال الطقس
2025-08-06
طقس رطب جدًا يسيطر على لبنان...
حال الطقس
2025-08-06
طقس رطب جدًا يسيطر على لبنان...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إضاءة صخرة الروشة نحو معالجة قضائية - قانونية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إضاءة صخرة الروشة نحو معالجة قضائية - قانونية
0
اسرار
2025-09-24
أسرار الصحف 25-09-2025
اسرار
2025-09-24
أسرار الصحف 25-09-2025
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مع التحديث الجديد... تطبيق "نوك نوك" أصبح جزءا من يومك
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مع التحديث الجديد... تطبيق "نوك نوك" أصبح جزءا من يومك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملفات السجل التجاري من بعبدا إلى إحدى المدارس الرسمية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملفات السجل التجاري من بعبدا إلى إحدى المدارس الرسمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
٢٧ و٤٣ رقمان يختصران المعركة الأميركية - السعودية المقبلة مع الحزب والحركة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
٢٧ و٤٣ رقمان يختصران المعركة الأميركية - السعودية المقبلة مع الحزب والحركة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إضاءة صخرة الروشة نحو معالجة قضائية - قانونية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إضاءة صخرة الروشة نحو معالجة قضائية - قانونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مرة أخرى.. مسؤول ايرانيّ في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مرة أخرى.. مسؤول ايرانيّ في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الذكرى الاولى لاستشهاد السيدين أحياها عشرات الالاف في الضاحية بحضور شعبيّ وسياسيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الذكرى الاولى لاستشهاد السيدين أحياها عشرات الالاف في الضاحية بحضور شعبيّ وسياسيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الموساد في قلب الضاحية والسيد في قلب أهلها
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الموساد في قلب الضاحية والسيد في قلب أهلها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
المفاوضات الأمنية بين سوريا وإسرائيل تتعثر.. وواشنطن تبحث عن مخرج
تقارير نشرة الاخبار
13:27
المفاوضات الأمنية بين سوريا وإسرائيل تتعثر.. وواشنطن تبحث عن مخرج
1
تقارير نشرة الاخبار
03:16
بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:16
بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI
2
أخبار لبنان
02:47
حمادة ينفي أن يكون قد قصد فعالية الروشة أو ذكرى نصرالله بأي كلمة نابية
أخبار لبنان
02:47
حمادة ينفي أن يكون قد قصد فعالية الروشة أو ذكرى نصرالله بأي كلمة نابية
3
خبر عاجل
15:01
المبعوث الاميركي توم براك لـ"الجزيرة": إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية
خبر عاجل
15:01
المبعوث الاميركي توم براك لـ"الجزيرة": إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية
4
أخبار لبنان
11:37
الشيخ نعيم قاسم: الخطر الإسرائيليّ الأميركيّ على لبنان خطر وجوديّ ولن نسمح بنزع السلاح
أخبار لبنان
11:37
الشيخ نعيم قاسم: الخطر الإسرائيليّ الأميركيّ على لبنان خطر وجوديّ ولن نسمح بنزع السلاح
5
خبر عاجل
15:07
براك لـ"الجزيرة": اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه لبنان يتضمن شروطا لم تتحقق حتى الآن وندعم أي خطوة يتخذها اللبنانيون في سبيل استقلالية القرار
خبر عاجل
15:07
براك لـ"الجزيرة": اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه لبنان يتضمن شروطا لم تتحقق حتى الآن وندعم أي خطوة يتخذها اللبنانيون في سبيل استقلالية القرار
6
أخبار لبنان
08:12
الرئيس عون في الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد السيدين نصرالله وصفي الدين: الوفاء للتضحيات لا يكون إلا بوحدة الموقف
أخبار لبنان
08:12
الرئيس عون في الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد السيدين نصرالله وصفي الدين: الوفاء للتضحيات لا يكون إلا بوحدة الموقف
7
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الموساد في قلب الضاحية والسيد في قلب أهلها
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الموساد في قلب الضاحية والسيد في قلب أهلها
8
خبر عاجل
05:53
لاريجاني من عين التينة: أشيد بمبادرة الشيخ نعيم قاسم والسعودية دولة صديقة لنا وهناك مشاورات بيننا واليوم هو يوم التعاون إذ إننا في مواجهة عدو واحد وموقف قاسم صائب تمامًا
خبر عاجل
05:53
لاريجاني من عين التينة: أشيد بمبادرة الشيخ نعيم قاسم والسعودية دولة صديقة لنا وهناك مشاورات بيننا واليوم هو يوم التعاون إذ إننا في مواجهة عدو واحد وموقف قاسم صائب تمامًا
