روبيو يدعو إيران الى الانخراط في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة

دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إيران إلى الموافقة على إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، بعد إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة ضدها بسبب برنامجها النووي.



وقال روبيو في بيان: "الدبلوماسية لا تزال خيارا (...) والتوصل لاتفاق يظل النتيجة الأفضل للشعب الإيراني والعالم. ولكي يحدث ذلك، يجب على إيران قبول إجراء محادثات مباشرة تتم بحس نية ومن دون مماطلة أو تشويش"، داعيا الدول الأخرى إلى "التنفيذ الفوري" للعقوبات ضد طهران.