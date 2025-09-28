الترويكا الأوروبية تدعو إيران إلى الامتناع عن أي "عمل تصعيدي" بعد إعادة تفعيل العقوبات الأممية

رحبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي الأحد، داعية طهران إلى "الامتناع عن أي عمل تصعيدي".



وقال وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية في بيان مشترك: "ندعو إيران إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال بالتزاماتها".



وأكدوا أن الدول الثلاث "ستواصل العمل مع كل الأطراف للتوصل إلى حل دبلوماسي يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي".