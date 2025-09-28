وزير الخارجية الأوكراني: روسيا أطلقت مئات المسيّرات والصواريخ خلال الليل

أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا أن روسيا أطلقت "مئات المسيّرات والصواريخ" على أوكرانيا ليل السبت الأحد.



وكتب سيبيغا على منصة إكس: "شنت روسيا هجوما جويا مكثفا جديدا على المدن الأوكرانية بينما كان السكان نياما. ومرة أخرى، دمّرت مئات المسيّرات والصواريخ مبانيَ سكنية وتسببت بسقوط ضحايا مدنيين".