وزير الخارجية الأوكراني: روسيا أطلقت مئات المسيّرات والصواريخ خلال الليل
أخبار دولية
2025-09-28 | 01:04
مشاهدات عالية
وزير الخارجية الأوكراني: روسيا أطلقت مئات المسيّرات والصواريخ خلال الليل
أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا أن روسيا أطلقت "مئات المسيّرات والصواريخ" على أوكرانيا ليل السبت الأحد.
وكتب سيبيغا على منصة إكس: "شنت روسيا هجوما جويا مكثفا جديدا على المدن الأوكرانية بينما كان السكان نياما. ومرة أخرى، دمّرت مئات المسيّرات والصواريخ مبانيَ سكنية وتسببت بسقوط ضحايا مدنيين".
آخر الأخبار
أخبار دولية
أندري سيبيغا
روسيا
المسيّرات
أوكرانيا
التالي
إيران تحث غوتيريش على منع تفعيل آلية العقوبات
فنزويلا تجري مناورات عسكرية بعد الانتشار العسكري الأميركي قبالة سواحلها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-08-19
القوات الجوية الأوكرانية: روسيا أطلقت 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ خلال الليل
أخبار دولية
2025-08-19
القوات الجوية الأوكرانية: روسيا أطلقت 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ خلال الليل
0
أخبار دولية
2025-07-12
روسيا أطلقت 623 مسيّرة وصاروخا على أوكرانيا خلال الليل
أخبار دولية
2025-07-12
روسيا أطلقت 623 مسيّرة وصاروخا على أوكرانيا خلال الليل
0
أخبار دولية
2025-07-10
زيلينسكي: روسيا أطلقت 18 صاروخًا ونحو 400 مسيرة خلال الليل
أخبار دولية
2025-07-10
زيلينسكي: روسيا أطلقت 18 صاروخًا ونحو 400 مسيرة خلال الليل
0
أخبار دولية
2025-08-16
أوكرانيا: روسيا تطلق 85 مسيرة هجومية وصاروخا باليستيا خلال الليل
أخبار دولية
2025-08-16
أوكرانيا: روسيا تطلق 85 مسيرة هجومية وصاروخا باليستيا خلال الليل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:28
روسيا: ضربنا أهدافا عسكرية في أوكرانيا
أخبار دولية
05:28
روسيا: ضربنا أهدافا عسكرية في أوكرانيا
0
أخبار دولية
04:35
الاتحاد الأوروبي: إعادة فرض العقوبات "يجب ألا تكون نهاية الدبلوماسية مع إيران"
أخبار دولية
04:35
الاتحاد الأوروبي: إعادة فرض العقوبات "يجب ألا تكون نهاية الدبلوماسية مع إيران"
0
أخبار دولية
03:58
بعد إعادة فرض العقوبات... العملة الوطنية في إيران تبلغ أدنى مستوياتها أمام الدولار
أخبار دولية
03:58
بعد إعادة فرض العقوبات... العملة الوطنية في إيران تبلغ أدنى مستوياتها أمام الدولار
0
أخبار دولية
03:37
زيلينسكي: موسكو تريد مواصلة القتال والقتل ولا تستحق سوى أشد الضغوط من العالم
أخبار دولية
03:37
زيلينسكي: موسكو تريد مواصلة القتال والقتل ولا تستحق سوى أشد الضغوط من العالم
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-08-25
وزير المالية ياسين جابر يستقبل في هذه الأثناء وفداً من الكونغرس الأميركي برئاسة دارين لحود في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون
آخر الأخبار
2025-08-25
وزير المالية ياسين جابر يستقبل في هذه الأثناء وفداً من الكونغرس الأميركي برئاسة دارين لحود في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون
0
أخبار لبنان
2025-09-18
بري: العدوان على لبنان مناسبة للبنانيين للعمل من اجل ترسيخ وحدة الموقف
أخبار لبنان
2025-09-18
بري: العدوان على لبنان مناسبة للبنانيين للعمل من اجل ترسيخ وحدة الموقف
0
أخبار دولية
2025-09-09
تحالف تابع للدعم السريع: مسؤولون عن الضربات "الدقيقة" على منشآت حيوية بالخرطوم
أخبار دولية
2025-09-09
تحالف تابع للدعم السريع: مسؤولون عن الضربات "الدقيقة" على منشآت حيوية بالخرطوم
0
أمن وقضاء
2025-08-28
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
أمن وقضاء
2025-08-28
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مع التحديث الجديد... تطبيق "نوك نوك" أصبح جزءا من يومك
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مع التحديث الجديد... تطبيق "نوك نوك" أصبح جزءا من يومك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من آثار الباشورة الى موقف للسيارات؟ اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملفات السجل التجاري من بعبدا إلى إحدى المدارس الرسمية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملفات السجل التجاري من بعبدا إلى إحدى المدارس الرسمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
٢٧ و٤٣ رقمان يختصران المعركة الأميركية - السعودية المقبلة مع الحزب والحركة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
٢٧ و٤٣ رقمان يختصران المعركة الأميركية - السعودية المقبلة مع الحزب والحركة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إضاءة صخرة الروشة نحو معالجة قضائية - قانونية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إضاءة صخرة الروشة نحو معالجة قضائية - قانونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مرة أخرى.. مسؤول ايرانيّ في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مرة أخرى.. مسؤول ايرانيّ في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الذكرى الاولى لاستشهاد السيدين أحياها عشرات الالاف في الضاحية بحضور شعبيّ وسياسيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الذكرى الاولى لاستشهاد السيدين أحياها عشرات الالاف في الضاحية بحضور شعبيّ وسياسيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الموساد في قلب الضاحية والسيد في قلب أهلها
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الموساد في قلب الضاحية والسيد في قلب أهلها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
المفاوضات الأمنية بين سوريا وإسرائيل تتعثر.. وواشنطن تبحث عن مخرج
تقارير نشرة الاخبار
13:27
المفاوضات الأمنية بين سوريا وإسرائيل تتعثر.. وواشنطن تبحث عن مخرج
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:07
مأساة جديدة على طرقات لبنان...
أخبار لبنان
02:07
مأساة جديدة على طرقات لبنان...
2
أمن وقضاء
04:43
قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها
أمن وقضاء
04:43
قوى الأمن تعمّم صورة موقوفة بجرم سرقة من منازل أقدمت على تنظيفها
3
حال الطقس
02:47
الطقس يتقلّب يوم الثلاثاء... واحتمال تساقط أمطار محلية
حال الطقس
02:47
الطقس يتقلّب يوم الثلاثاء... واحتمال تساقط أمطار محلية
4
خبر عاجل
01:12
تدابير سير اليوم في منطقة المنارة - بيروت
خبر عاجل
01:12
تدابير سير اليوم في منطقة المنارة - بيروت
5
خبر عاجل
15:01
المبعوث الاميركي توم براك لـ"الجزيرة": إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية
خبر عاجل
15:01
المبعوث الاميركي توم براك لـ"الجزيرة": إذا أراد اللبنانيون دولة واحدة وجيشا واحدا فعليهم نزع سلاح حزب الله ومنع نشوب حرب أهلية
6
أخبار لبنان
02:56
السفيرة الأميركية تُودّع لبنان: آمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها البلد
أخبار لبنان
02:56
السفيرة الأميركية تُودّع لبنان: آمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها البلد
7
أخبار لبنان
11:37
الشيخ نعيم قاسم: الخطر الإسرائيليّ الأميركيّ على لبنان خطر وجوديّ ولن نسمح بنزع السلاح
أخبار لبنان
11:37
الشيخ نعيم قاسم: الخطر الإسرائيليّ الأميركيّ على لبنان خطر وجوديّ ولن نسمح بنزع السلاح
8
خبر عاجل
15:07
براك لـ"الجزيرة": اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه لبنان يتضمن شروطا لم تتحقق حتى الآن وندعم أي خطوة يتخذها اللبنانيون في سبيل استقلالية القرار
خبر عاجل
15:07
براك لـ"الجزيرة": اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه لبنان يتضمن شروطا لم تتحقق حتى الآن وندعم أي خطوة يتخذها اللبنانيون في سبيل استقلالية القرار
