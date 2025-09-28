إيران تحث غوتيريش على منع تفعيل آلية العقوبات

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى منع تفعيل آلية تنفيذ العقوبات التي أُعيد فرضها.



وكتب عراقجي في رسالة موجهة إلى غوتيريش ونشرها على منصة إكس: "نحثكم على منع أي محاولة لإعادة تفعيل آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وهيئة الخبراء".



وشدد على أن طهران لن تعترف بأي محاولة لتمديد أو إعادة تفعيل أو فرض عقوبات الأمم المتحدة.