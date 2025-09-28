إيران تندد بإعادة فرض العقوبات الأممية "غير المبررة"

ندّدت إيران بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بسبب برنامجها النووي ووصفتها بأنها "غير مبررة".



واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أن "إعادة تفعيل قرارات ملغاة هي إساءة واضحة للمسار القانوني وأي محاولة للقيام بذلك باطلة ولاغية".



وقالت: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أي عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها وحقوقه برد حازم ومناسب".

