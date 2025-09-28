الأخبار
زيلينسكي: موسكو تريد مواصلة القتال والقتل ولا تستحق سوى أشد الضغوط من العالم

2025-09-28 | 03:37
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت حوالي 500 طائرة مسيرة وأكثر من 40 صاروخا في هجوم خلال الليل على أوكرانيا مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإلحاق أضرار ببنية تحتية مدنية.

وقال زيلينسكي على تطبيق تيليغرام: "موسكو تريد مواصلة القتال والقتل ولا تستحق سوى أشد الضغوط من العالم".

