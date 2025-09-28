روسيا: ضربنا أهدافا عسكرية في أوكرانيا

أعلنت روسيا أنها ضربت أهدافا عسكرية في الهجوم الجوي المكثف الذي نفّذته على أوكرانيا ليل السبت الأحد، فيما أفادت سلطات كييف بمقتل أربعة مدنيين وإصابة العشرات.



وقالت وزارة الدفاع في بيان: "شنت القوات الروسية الليلة الماضية ضربة كبيرة... ضد مؤسسات تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني".