براك يستبعد أن يكون الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل قد فشل في اللحظات الأخيرة

أخبار دولية
2025-09-28 | 05:23
براك يستبعد أن يكون الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل قد فشل في اللحظات الأخيرة

استبعد المبعوث الأميركي توم براك في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أن يكون الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل قد فشل في اللحظات الأخيرة.

وكشف أن الحكومة السورية قامت بإجراء محادثات مع إسرائيل حتى بعد يومين من قصف إسرائيل لمبنى وزارة الدفاع. 

واعتبر براك أن "سوريا شهدت ولادة نظام جديد ومستجد"، وفيها الكثير من الفصائل والأقليات، مشيرا إلى أن "دمج كل مكونات سوريا في دولة واحدة يحتاج جهدا كبيرا".
 
 
 

أخبار دولية

توم براك

الاتفاق الأمني

سوريا

إسرائيل

