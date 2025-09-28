وزارة الخارجية الأفغانية تعلن إطلاق معتقل أميركي

أعلنت حكومة طالبان في أفغانستان الأحد إطلاق مواطن أميركي كان محتجزا في البلاد، بعد أسابيع من زيارة وفد أميركي إلى كابول لمناقشة تبادل سجناء.وحدّدت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان هوية المحتجز على أنّه أمير أميري، مشيرة إلى أنه تمّ تسليمه إلى آدم بوهلر مبعوث الرئيس دونالد ترامب بشأن المحتجزين.