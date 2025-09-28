إيران: لن نقبل بمحادثات نووية تجلب "مشاكل جديدة"

رفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إجراء أي مفاوضات نووية قد تجلب "مشاكل جديدة"، فيما أعادت الأمم المتحدة فرض عقوبات على بلاده.



ونقلت وكالة إسنا للانباء عن الرئيس الإيراني قوله "لطالما أكدنا استعدادنا لحوار منطقي وعادل يستند إلى معايير واضحة، لكن لن نقبل أبدا بمفاوضات تجلب لنا مشاكل وقضايا جديدة".