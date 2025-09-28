طالبان تطلق سراح آخر محتجز أميركي لديها بعد زيارة مبعوث واشنطن

أعلنت الحكومة الأميركية أن حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان أطلقت اليوم الأحد سراح آخر محتجز أميركي لديها بعد زيارة لمبعوث واشنطن الخاص بشؤون الرهائن آدم بولر.



وقال مصدر رسمي، طالبًا عدم ذكر هويته أو جنسيته، إن أمير أميري، المواطن الأميركي الذي كان محتجزًا في أفغانستان منذ كانون الأول 2024 أطلق سراحه بوساطة قطرية وأنه متجه إلى الدوحة مساء اليوم الأحد.



وتأتي زيارة بولر بعد أسبوع من حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة طالبان على إعادة السيطرة على قاعدة باجرام الجوية إلى الولايات المتحدة، مهددًا بحدوث "أمور سيئة" لأفغانستان إذا لم تفعل ذلك.



وذكر المصدر أن أميري هو خامس مواطن أميركي تطلق طالبان سراحه هذا العام بوساطة قطرية.



وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على منصة إكس، مؤكدًا إطلاق سراح أميري: "أريد أن أشكر قطر على مساعدتها في تحريره... أوضح الرئيس أننا لن نتوقف إلى أن يعود كل أميركي محتجز ظلمًا في الخارج إلى الوطن".