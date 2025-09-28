قتيل وعدة جرحى في إطلاق نار في كنيسة في الولايات المتحدة

قتل شخص وأصيب آخرون الأحد بعدما أطلق رجل النار في كنيسة تابعة لطائفة المورمون اندلع فيها حريق أيضًا، في ولاية ميشيغن الأميركية.



وأردت الشرطة المشتبه فيه البالغ 40 عامًا وهو من مدينة مجاورة من دون ان تحدد دوافع فعلته.



وأظهرت لقطات صورت في المكان أجهزة الطوارىء تنقل أشخاصًا على حمالات فضلًا عن أعمدة دخان تتصاعد من الكنيسة في مدينة غراند بلانك.



ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهجوم بأنه "مروع" وكتب عبر منصة تروث سوشال: "يبدو أنه هجوم آخر يستهدف المسيحيين في الولايات المتحدة".



وقال قائد الشرطة المحلية وليام ريني أمام صحافيين إن المشتبه فيه قاد سيارته عبر أبواب الكنيسة ألأمامية ومن ثم راح يطلق النار على الناس بسلاح أوتوماتيكي.



وأوضح أن "مئات الأشخاص كانوا في الكنيسة" يشاركون في القداس.



ووفق السلطات، فقد أضرم مطلق النار النيران عمدًا في الكنيسة قبل أن يرديه عناصر الشرطة.



ونقل عشرة جرحى إلى المستشفى وتوفي أحدهم متأثرًا بجروحه، على ما أوضح المسؤول.



وأكد أن الحريق أخمد، مشددًا على "احتمال العثور على مزيد من الضحايا".



وقالت امرأة تقيم بجوار الكنيسة لوكالة فرانس برس: "سمع زوجي أشخاصًا يصرخون وامرأة تطلب النجدة".



وانتشر عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي للمساعدة في التحقيق على ما أفاد مدير "أف بي آي" كاش باتيل عبر منصة اكس.

