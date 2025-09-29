وزيرة خارجية كوريا الشمالية تجري محادثات في الصين

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي عقدت اجتماعًا مع نظيرها الصيني وانغ يي.



وأوضحت الوكالة أن تشوي نقلت رسالة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مفادها أن العلاقة الثنائية بين البلدين راسخة ويتعين أن تتطور لتلبية متطلبات العصر.



وقالت تشوي إن الرئيس الصيني شي جين بينغ وزعيم كوريا الشمالية حددا اتجاهًا ومبدأ أساسيًا للعلاقة الثنائية في أحدث اجتماع بينهما في أوائل أيلول الماضي يلبي احتياجات الشؤون الدولية المتغيرة.



وذكرت الوكالة أن وانغ أبلغ تشوي أنه يتعين على البلدين تعزيز الاتصالات الاستراتيجية وزيادة التعاون لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.



وقالت الوكالة أيضًا إن الوزيرين أجريا محادثات متعمقة حول الشؤون الداخلية والدولية وتوصلا إلى "اتفاق كامل" حول هذه الأمور، دون الخوض في تفاصيل.