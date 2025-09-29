الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزيرة خارجية كوريا الشمالية تجري محادثات في الصين

أخبار دولية
2025-09-29 | 00:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزيرة خارجية كوريا الشمالية تجري محادثات في الصين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزيرة خارجية كوريا الشمالية تجري محادثات في الصين

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي عقدت اجتماعًا مع نظيرها الصيني وانغ يي.

وأوضحت الوكالة أن تشوي نقلت رسالة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مفادها أن العلاقة الثنائية بين البلدين راسخة ويتعين أن تتطور لتلبية متطلبات العصر.

وقالت تشوي إن الرئيس الصيني شي جين بينغ وزعيم كوريا الشمالية حددا اتجاهًا ومبدأ أساسيًا للعلاقة الثنائية في أحدث اجتماع بينهما في أوائل أيلول الماضي يلبي احتياجات الشؤون الدولية المتغيرة.

وذكرت الوكالة أن وانغ أبلغ تشوي أنه يتعين على البلدين تعزيز الاتصالات الاستراتيجية وزيادة التعاون لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

وقالت الوكالة أيضًا إن الوزيرين أجريا محادثات متعمقة حول الشؤون الداخلية والدولية وتوصلا إلى "اتفاق كامل" حول هذه الأمور، دون الخوض في تفاصيل.

أخبار دولية

خارجية

كوريا

الشمالية

محادثات

الصين

LBCI التالي
بريطانيا قد تشدد القواعد للمهاجرين الراغبين في إقامة دائمة
الكرملين: لا مؤشرات من كييف بشأن استئناف محتمل للمفاوضات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-14

وزير خارجية كوريا الجنوبية يزور الصين هذا الأسبوع

LBCI
أخبار دولية
2025-08-23

كوريا الشمالية تقول إن قوات كوريا الجنوبية أطلقت طلقات تحذيرية قرب الحدود

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-04

الخارجية الصينية: شي جينبينغ سيجري محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي أثناء زيارته بكين

LBCI
أخبار دولية
2025-09-08

وزيرا دفاع كوريا الجنوبية واليابان يعتزمان إجراء محادثات في سول

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:54

فانس: الولايات المتحدة تدرس إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
04:51

الاتحاد الأوروبي يؤكد إعادة فرض العقوبات على إيران بعد تحرك الأمم المتحدة

LBCI
أخبار دولية
04:34

عائلات الرهائن الإسرائيليين تحضّ ترامب على التمسك باتفاق غزة

LBCI
أخبار دولية
03:22

الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:40

مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
03:19

كهرباء لبنان: تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة على كل الأراضي اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
05:04

باسيل من مجلس النواب: كل شخص لا يريد تأجيل الانتخابات عليه مسؤولية تطبيق القانون كما هو وعندما يتعدل القانون في مجلس النواب يصبح هناك حديث آخر

LBCI
آخر الأخبار
05:23

النائب أنطوان حبشي: ما يحصل اليوم خطير والأخطر طريقة إدارة المجلس النيابي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:41

جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
03:22

الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مخلفات الحرب وردم البناء من الدمار إلى مورد إستثمار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بطاقات Pokémon من نوستالجيا المدرسة إلى سوق بمليارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النقل العام بلبنان بخطوة جديدة: تطبيق لتحديد المسار، التسعيرة، والمواقف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

البطريرك الراعي مجددا ضيفا في قلب الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إسرائيل تُكثف استعداداتها: خطاب قاسم يُنذر بتصعيد جديد على الجبهة الشمالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الترويكا الأوروبية تعيد تفعيل العقوبات الأممية على إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
06:25

يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به

LBCI
أمن وقضاء
04:19

يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما

LBCI
أخبار دولية
00:40

مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية

LBCI
حال الطقس
01:47

الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
صحف اليوم
23:56

وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"

LBCI
صحف اليوم
23:53

بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان

LBCI
خبر عاجل
12:28

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More