الكرملين: لا مؤشرات من كييف بشأن استئناف محتمل للمفاوضات

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة الإعلام الروسية أنه لا توجد مؤشرات من كييف بشأن استئناف محتمل للمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني.



ووفقا لتقرير الوكالة، قال بيسكوف ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك أي مؤشرات حول استئناف المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني: "لا. حتى الآن لا توجد أي مؤشرات من كييف على الإطلاق".