الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
أخبار دولية
2025-09-29 | 00:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون الأحد بعدما أطلق مسلح النار على مصلين داخل كنيسة تابعة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية، بحسب السلطات، في حادث وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه جزء من "وباء العنف".
وأفادت شرطة الولاية الأميركية الشمالية بأن المسلح اقتحم الكنيسة بسيارته أولا ثم أطلق النار من بندقية هجومية وأضرم النار في المبنى.
وأكد وليام ريني، قائد شرطة غراند بلانك، في مؤتمر صحافي مقتضب، أن المهاجم قُتل على يد الشرطة في موقف للسيارات بعد ثماني دقائق من ورود مكالمة الطوارئ الأولى.
وقال ريني إنه بالإضافة إلى قتيلين تم الإعلان عنهما في وقت سابق، تم انتشال جثتين أخريين من بين أنقاض الكنيسة المحترقة، مع استمرار جهود البحث.
وأفاد ريني في وقت سابق بأن ثمانية أشخاص أصيبوا أيضا في الهجوم، أحدهم في حالة حرجة.
وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس في بلدة بيرتون المجاورة حضورا كبيرا للشرطة خارج منزل المشتبه به بإطلاق النار والذي عرّفه ريني على أنه توماس جاكوب سانفورد البالغ 40 عاما.
ولم يقدم ريني أي تفاصيل أخرى عن سانفورد. وذكرت تقارير إعلامية أنه نشأ في المنطقة وكان من المحاربين القدامى.
وأظهرت صور لكنيسة "يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة" التي تعرضت للهجوم في غراند بلانك، إحدى ضواحي مدينة فلينت، وقد تحولت إلى رماد.
وأعلن العميل الخاص من مكتب التحقيقات الفدرالي، روبن كولمان، في مؤتمر صحافي أن المكتب يقود التحقيق الآن وينظر إلى الهجوم باعتباره "من أعمال العنف المستهدف".
وأشار ريني في وقت سابق إلى أن مئات الأشخاص كانوا داخل الكنيسة عندما بدأ الهجوم، ومن المحتمل العثور على المزيد من الضحايا.
ووصف ترامب الهجوم بأنه "مروع". وكتب على منصة تروث سوشال: "يبدو أنه هجوم آخر يستهدف المسيحيين في الولايات المتحدة". وقال: "يجب أن ينتهي وباء العنف هذا في بلادنا على الفور".
أخبار دولية
هجوم
كنيسة
طائفة المورمون
ميشيغان
الولايات المتحدة
التالي
ترامب: تلقيت ردًا إيجابيًا على مقترح إنهاء حرب غزة وآمل أن يدعمه نتنياهو
بريطانيا قد تشدد القواعد للمهاجرين الراغبين في إقامة دائمة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-07-17
البابا يعبر عن حزنه البالغ لسماع نبأ مقتل شخصين في هجوم على كنيسة كاثوليكية في غزة
آخر الأخبار
2025-07-17
البابا يعبر عن حزنه البالغ لسماع نبأ مقتل شخصين في هجوم على كنيسة كاثوليكية في غزة
0
آخر الأخبار
2025-07-10
هيئة بحرية أوروبية: إنقاذ أربعة أشخاص إضافيين كانوا على متن سفينة شحن أغرقها هجوم الحوثيين
آخر الأخبار
2025-07-10
هيئة بحرية أوروبية: إنقاذ أربعة أشخاص إضافيين كانوا على متن سفينة شحن أغرقها هجوم الحوثيين
0
أخبار دولية
2025-07-17
البابا يعبر عن حزنه البالغ لمقتل شخصين في هجوم على كنيسة كاثوليكية بغزة
أخبار دولية
2025-07-17
البابا يعبر عن حزنه البالغ لمقتل شخصين في هجوم على كنيسة كاثوليكية بغزة
0
أخبار دولية
2025-09-22
مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على شبه جزيرة القرم
أخبار دولية
2025-09-22
مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على شبه جزيرة القرم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:54
فانس: الولايات المتحدة تدرس إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا
أخبار دولية
04:54
فانس: الولايات المتحدة تدرس إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا
0
أخبار دولية
04:51
الاتحاد الأوروبي يؤكد إعادة فرض العقوبات على إيران بعد تحرك الأمم المتحدة
أخبار دولية
04:51
الاتحاد الأوروبي يؤكد إعادة فرض العقوبات على إيران بعد تحرك الأمم المتحدة
0
أخبار دولية
04:34
عائلات الرهائن الإسرائيليين تحضّ ترامب على التمسك باتفاق غزة
أخبار دولية
04:34
عائلات الرهائن الإسرائيليين تحضّ ترامب على التمسك باتفاق غزة
0
أخبار دولية
03:22
الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه
أخبار دولية
03:22
الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:33
مراسل أكسيوس: أميركا وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
أخبار دولية
00:33
مراسل أكسيوس: أميركا وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
0
آخر الأخبار
05:25
أنطوان حبشي من مجلس النواب: ما يحصل اليوم خطير جدا ومن يريد تطيير الإنتخابات النيابية هو من لا يسمح لقانون معجل مكرر أن يطرح في مجلس النواب
آخر الأخبار
05:25
أنطوان حبشي من مجلس النواب: ما يحصل اليوم خطير جدا ومن يريد تطيير الإنتخابات النيابية هو من لا يسمح لقانون معجل مكرر أن يطرح في مجلس النواب
0
أمن وقضاء
2025-07-20
تعميم صورة موقوف بجرائم نشل وسلب وسرقة...
أمن وقضاء
2025-07-20
تعميم صورة موقوف بجرائم نشل وسلب وسرقة...
0
أمن وقضاء
2025-07-02
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة
أمن وقضاء
2025-07-02
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:41
جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
03:41
جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
03:22
الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه
أخبار دولية
03:22
الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مخلفات الحرب وردم البناء من الدمار إلى مورد إستثمار!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مخلفات الحرب وردم البناء من الدمار إلى مورد إستثمار!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بطاقات Pokémon من نوستالجيا المدرسة إلى سوق بمليارات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بطاقات Pokémon من نوستالجيا المدرسة إلى سوق بمليارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النقل العام بلبنان بخطوة جديدة: تطبيق لتحديد المسار، التسعيرة، والمواقف
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النقل العام بلبنان بخطوة جديدة: تطبيق لتحديد المسار، التسعيرة، والمواقف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
البطريرك الراعي مجددا ضيفا في قلب الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:38
البطريرك الراعي مجددا ضيفا في قلب الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إسرائيل تُكثف استعداداتها: خطاب قاسم يُنذر بتصعيد جديد على الجبهة الشمالية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إسرائيل تُكثف استعداداتها: خطاب قاسم يُنذر بتصعيد جديد على الجبهة الشمالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الترويكا الأوروبية تعيد تفعيل العقوبات الأممية على إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الترويكا الأوروبية تعيد تفعيل العقوبات الأممية على إيران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
06:25
يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
06:25
يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به
2
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
3
أخبار دولية
00:40
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
أخبار دولية
00:40
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
4
حال الطقس
01:47
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
01:47
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
5
صحف اليوم
23:56
وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص
صحف اليوم
23:56
وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص
6
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
7
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
8
خبر عاجل
12:28
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
12:28
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More