مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية

قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون الأحد بعدما أطلق مسلح النار على مصلين داخل كنيسة تابعة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية، بحسب السلطات، في حادث وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه جزء من "وباء العنف".



وأفادت شرطة الولاية الأميركية الشمالية بأن المسلح اقتحم الكنيسة بسيارته أولا ثم أطلق النار من بندقية هجومية وأضرم النار في المبنى.



وأكد وليام ريني، قائد شرطة غراند بلانك، في مؤتمر صحافي مقتضب، أن المهاجم قُتل على يد الشرطة في موقف للسيارات بعد ثماني دقائق من ورود مكالمة الطوارئ الأولى.



وقال ريني إنه بالإضافة إلى قتيلين تم الإعلان عنهما في وقت سابق، تم انتشال جثتين أخريين من بين أنقاض الكنيسة المحترقة، مع استمرار جهود البحث.



وأفاد ريني في وقت سابق بأن ثمانية أشخاص أصيبوا أيضا في الهجوم، أحدهم في حالة حرجة.



وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس في بلدة بيرتون المجاورة حضورا كبيرا للشرطة خارج منزل المشتبه به بإطلاق النار والذي عرّفه ريني على أنه توماس جاكوب سانفورد البالغ 40 عاما.



ولم يقدم ريني أي تفاصيل أخرى عن سانفورد. وذكرت تقارير إعلامية أنه نشأ في المنطقة وكان من المحاربين القدامى.



