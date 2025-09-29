ترامب: تلقيت ردًا إيجابيًا على مقترح إنهاء حرب غزة وآمل أن يدعمه نتنياهو

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أنه تلقى "ردًا إيجابيًا للغاية" على اقتراحه لإنهاء الحرب في غزة، وعبر عن تفاؤله بإمكان إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعمه خلال لقائهما الاثنين.



وأشار لرويترز إلى أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، الذي كان مبعوثًا للشرق الأوسط خلال ولايته الأولى، يجريان محادثات مع نتنياهو في نيويورك قبيل الاجتماع المقرر في البيت الأبيض.



وقال ترامب في حديث عبر الهاتف: "نتلقى ردًا إيجابيًا للغاية، لأن بيبي (نتنياهو) يريد إبرام الاتفاق أيضًا. الجميع يريد إبرام الاتفاق".



وعندما اجتمع قادة العالم في الأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع الماضي، كشفت الولايات المتحدة عن خطة سلام في الشرق الأوسط من 21 بندا لإنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة عامين في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الخطة تدعو إلى إعادة جميع الرهائن، الأحياء منهم ورفات الموتى، وعدم شن هجمات إسرائيلية أخرى على قطر وبدء حوار جديد بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل "التعايش السلمي".



ولفت ممثل عن حركة حماس أمس السبت إلى أن الحركة لم تطلع على الخطة الأميركية التي عرضت في الأمم المتحدة.



وأثنى ترامب اليوم على قادة السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن وغيرهم لمساعدتهم في دفع العملية قدمًا.



وأوضح أن الاتفاق لن ينهي الصراع في غزة فحسب، بل سيسهم في تحقيق سلام أشمل في الشرق الأوسط.



وقال: "الجميع مشارك. الجميع يريد ذلك، وحماس تريده أيضًا، وأحد الأسباب هو أن الجميع سئموا من الحرب".