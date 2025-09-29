الأخبار
ولاية أوريغون الأميركية تقاضي ترامب لنشره الحرس الوطني في مدينة بورتلاند
أخبار دولية
2025-09-29 | 00:51
ولاية أوريغون الأميركية تقاضي ترامب لنشره الحرس الوطني في مدينة بورتلاند
رفعت سلطات ولاية أوريغون الأميركية دعوى قضائية تطالب فيها بوقف نشر جنود الحرس الوطني في مدينة بورتلاند الشمالية الغربية، بعد يوم من إعطاء الرئيس دونالد ترامب أمرا بذلك.
ويأتي نشر الجنود في أعقاب أوامر مماثلة للرئيس في لوس أنجلوس والعاصمة واشنطن، رغم معارضة السلطات المحلية والديمقراطية هناك.
ويقول ترامب إن نشر القوات ضروري لمكافحة الجريمة والاحتجاجات ضد إدارة الهجرة.
واتهمت الدعوى التي رفعتها سلطتا أوريغون وبورتلاند الأحد ترامب بالتجاوز، قائلة إن خطوته "كانت مدفوعة برغبته في تطبيع استخدام القوات العسكرية في أنشطة إنفاذ القانون المحلية العادية"، خصوصا في الولايات التي يديرها خصومه السياسيون.
ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني، نفذ ترامب تعهده الانتخابي بملاحقة المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم في حملة يقول محامون ومنظمات غير حكومية إنها أدت إلى انتهاكات متكررة لحقوق الناس.
وفي الأسابيع الأخيرة، تعهد ترامب أيضا بمواجهة أعمال العنف التي تنفذها شبكة "إرهابية محلية" يسارية.
واعتبرت سلطات ولاية أوريغون في دعواها ألا حاجة لنشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند، لأن الاحتجاجات هناك ضد إدارة الهجرة والجمارك كانت صغيرة وسلمية، على عكس ادعاءات ترامب.
وقالت: "لكن نشر ترامب للقوات بكثافة يهدد بتصعيد التوتر وإثارة اضطرابات جديدة".
وقام المتظاهرون في بورتلاند ومدن أخرى بإغلاق مداخل مقرات إدارة الهجرة والجمارك بشكل متقطع في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى بعض الصدامات.
ولفتت حاكمة ولاية أوريغون تينا كوتيك الى أنها لم تحصل على أي تفاصيل أو إطار زمني بشأن نشر القوات.
وقالت للصحافيين: "لا يوجد تمرد ولا تهديد للأمن القومي وليست هناك حاجة لقوات عسكرية في مدينتنا الكبرى".
ووصف رئيس بلدية بورتلاند كيث ويلسون نشر الجنود بأنه عمل "غير مرغوب فيه وغير ضروري وغير أميركي".
ويخشى المسؤولون في بورتلاند من تكرار ما حدث في صيف عام 2020، خلال فترة ولاية ترامب الأولى، عندما شهدت المدينة موجة من الاشتباكات العنيفة في أعقاب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة.
أخبار دولية
ولاية أوريغون
ترامب
الحرس الوطني
بورتلاند
التالي
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 84 مسيرة أوكرانية ليلًا
إيران تعدم رجلًا متهمًا بالتجسس لصالح إسرائيل
السابق
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
2025-08-22
ترامب يزور قوات الشرطة والحرس الوطني بعد نشرها في واشنطن
أخبار دولية
2025-08-22
ترامب يزور قوات الشرطة والحرس الوطني بعد نشرها في واشنطن
أخبار دولية
2025-09-16
ترامب يأمر بإرسال الحرس الوطني إلى ممفيس
أخبار دولية
2025-09-16
ترامب يأمر بإرسال الحرس الوطني إلى ممفيس
أخبار دولية
2025-09-27
ترامب يجيز نشر "كل القوات المسلحة الضرورية" في بورتلاند
أخبار دولية
2025-09-27
ترامب يجيز نشر "كل القوات المسلحة الضرورية" في بورتلاند
أخبار دولية
2025-09-11
ترامب يأمر بتنكيس الأعلام في أنحاء الولايات المتحدة حدادا على "الوطني" كيرك
أخبار دولية
2025-09-11
ترامب يأمر بتنكيس الأعلام في أنحاء الولايات المتحدة حدادا على "الوطني" كيرك
أخبار دولية
04:54
فانس: الولايات المتحدة تدرس إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا
أخبار دولية
04:54
فانس: الولايات المتحدة تدرس إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا
أخبار دولية
04:51
الاتحاد الأوروبي يؤكد إعادة فرض العقوبات على إيران بعد تحرك الأمم المتحدة
أخبار دولية
04:51
الاتحاد الأوروبي يؤكد إعادة فرض العقوبات على إيران بعد تحرك الأمم المتحدة
أخبار دولية
04:34
عائلات الرهائن الإسرائيليين تحضّ ترامب على التمسك باتفاق غزة
أخبار دولية
04:34
عائلات الرهائن الإسرائيليين تحضّ ترامب على التمسك باتفاق غزة
أخبار دولية
03:22
الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه
أخبار دولية
03:22
الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه
أخبار دولية
00:33
مراسل أكسيوس: أميركا وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
أخبار دولية
00:33
مراسل أكسيوس: أميركا وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
آخر الأخبار
05:25
أنطوان حبشي من مجلس النواب: ما يحصل اليوم خطير جدا ومن يريد تطيير الإنتخابات النيابية هو من لا يسمح لقانون معجل مكرر أن يطرح في مجلس النواب
آخر الأخبار
05:25
أنطوان حبشي من مجلس النواب: ما يحصل اليوم خطير جدا ومن يريد تطيير الإنتخابات النيابية هو من لا يسمح لقانون معجل مكرر أن يطرح في مجلس النواب
أمن وقضاء
2025-07-20
تعميم صورة موقوف بجرائم نشل وسلب وسرقة...
أمن وقضاء
2025-07-20
تعميم صورة موقوف بجرائم نشل وسلب وسرقة...
أمن وقضاء
2025-07-02
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة
أمن وقضاء
2025-07-02
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة
أخبار لبنان
03:41
جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
03:41
جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
03:22
الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه
أخبار دولية
03:22
الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مخلفات الحرب وردم البناء من الدمار إلى مورد إستثمار!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مخلفات الحرب وردم البناء من الدمار إلى مورد إستثمار!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بطاقات Pokémon من نوستالجيا المدرسة إلى سوق بمليارات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بطاقات Pokémon من نوستالجيا المدرسة إلى سوق بمليارات
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النقل العام بلبنان بخطوة جديدة: تطبيق لتحديد المسار، التسعيرة، والمواقف
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النقل العام بلبنان بخطوة جديدة: تطبيق لتحديد المسار، التسعيرة، والمواقف
تقارير نشرة الاخبار
13:38
البطريرك الراعي مجددا ضيفا في قلب الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:38
البطريرك الراعي مجددا ضيفا في قلب الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إسرائيل تُكثف استعداداتها: خطاب قاسم يُنذر بتصعيد جديد على الجبهة الشمالية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إسرائيل تُكثف استعداداتها: خطاب قاسم يُنذر بتصعيد جديد على الجبهة الشمالية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الترويكا الأوروبية تعيد تفعيل العقوبات الأممية على إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الترويكا الأوروبية تعيد تفعيل العقوبات الأممية على إيران
أمن وقضاء
06:25
يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
06:25
يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
أخبار دولية
00:40
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
أخبار دولية
00:40
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
حال الطقس
01:47
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
01:47
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
صحف اليوم
23:56
وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص
صحف اليوم
23:56
وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
خبر عاجل
12:28
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
12:28
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
