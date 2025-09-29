الأخبار
إيران تعدم رجلًا متهمًا بالتجسس لصالح إسرائيل

أخبار دولية
2025-09-29 | 00:45
إيران تعدم رجلًا متهمًا بالتجسس لصالح إسرائيل

ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن إيران أعدمت رجلًا متهمًا بالتجسس لصالح إسرائيل اليوم الاثنين.

أخبار دولية

رجلًا

متهمًا

بالتجسس

لصالح

إسرائيل

ولاية أوريغون الأميركية تقاضي ترامب لنشره الحرس الوطني في مدينة بورتلاند
ترامب: تلقيت ردًا إيجابيًا على مقترح إنهاء حرب غزة وآمل أن يدعمه نتنياهو
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
05:49

النائب فراس حمدان: لا يمكن إجراء الإنتخابات على أساس القانون النافذ الحالي

LBCI
آخر الأخبار
05:48

النائب علي فياض: قلت لوزير الداخلية إنني سأطلب فيزا للسفر الى الولايات المتحدة لألتقي بالقواعد الإنتخابية في ديترويت وميشيغان حيث الإنتشار الشيعي واسع واذا لم يعطوني فهذه مدعاة للطعن في القانون

LBCI
آخر الأخبار
05:45

فياض: لا قلق لدينا تجاه تماسك قواعدنا كثنائي أمل-حزب الله ونتمسك بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها

LBCI
خبر عاجل
05:44

النائب علي فياض: المشكلة مشكلة عدم تكافؤ فرص وعدم توفر ضمانات فجمهورنا لا يذهب الى التصويت في الاغتراب بسبب امكانية معاقبتهم من قبل السلطات

LBCI
أخبار دولية
04:54

فانس: الولايات المتحدة تدرس إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
04:51

الاتحاد الأوروبي يؤكد إعادة فرض العقوبات على إيران بعد تحرك الأمم المتحدة

LBCI
أخبار دولية
04:34

عائلات الرهائن الإسرائيليين تحضّ ترامب على التمسك باتفاق غزة

LBCI
أخبار دولية
03:22

الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه

LBCI
أخبار دولية
00:33

مراسل أكسيوس: أميركا وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

LBCI
آخر الأخبار
05:25

أنطوان حبشي من مجلس النواب: ما يحصل اليوم خطير جدا ومن يريد تطيير الإنتخابات النيابية هو من لا يسمح لقانون معجل مكرر أن يطرح في مجلس النواب

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-20

تعميم صورة موقوف بجرائم نشل وسلب وسرقة...

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-02

قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة

LBCI
أخبار لبنان
03:41

جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
03:22

الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مخلفات الحرب وردم البناء من الدمار إلى مورد إستثمار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بطاقات Pokémon من نوستالجيا المدرسة إلى سوق بمليارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النقل العام بلبنان بخطوة جديدة: تطبيق لتحديد المسار، التسعيرة، والمواقف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

البطريرك الراعي مجددا ضيفا في قلب الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إسرائيل تُكثف استعداداتها: خطاب قاسم يُنذر بتصعيد جديد على الجبهة الشمالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الترويكا الأوروبية تعيد تفعيل العقوبات الأممية على إيران

LBCI
أمن وقضاء
06:25

يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به

LBCI
أمن وقضاء
04:19

يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما

LBCI
أخبار دولية
00:40

مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية

LBCI
حال الطقس
01:47

الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
صحف اليوم
23:56

وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"

LBCI
صحف اليوم
23:53

بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان

LBCI
خبر عاجل
12:28

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

