الحزب الحاكم المؤيد لأوروبا يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في مولدافيا

أخبار دولية
2025-09-29 | 01:08
مشاهدات عالية
الحزب الحاكم المؤيد لأوروبا يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في مولدافيا
الحزب الحاكم المؤيد لأوروبا يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في مولدافيا

تصدر الحزب الحاكم المؤيد للاتحاد الأوروبي في مولدافيا نتائج الانتخابات البرلمانية، وفق ما أظهرت نتائج شبه نهائية، في ظل اتهامات لروسيا بالتدخل في العملية الانتخابية.
     
ومنذ فترة طويلة، هناك انقسام في الدولة الصغيرة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والواقعة على الحدود مع أوكرانيا ولديها منطقة انفصالية موالية لروسيا، بشأن التقرب أكثر من بروكسل أو المحافظة على علاقات وثيقة مع موسكو.
     
ويُنظر إلى الانتخابات التي جرت الأحد باعتبارها مفصلية بالنسبة للبلاد للحفاظ على زخم التكامل مع الاتحاد الأوروبي الذي بدأ بعد غزو موسكو لأوكرانيا في عام 2022.
     
وبعد فرز 95% من الأصوات فجر الاثنين، حصد حزب العمل والتضامن "باس" الذي يحكم البلاد منذ عام 2021، على 48,3% من الأصوات، بينما حصل التكتل الوطني الموالي لروسيا على 25,5%.
     
وكان باس قد نال 52,8% من الأصوات عام 2021.
     
وبلغت نسبة المشاركة نحو 52%، وهي نسبة مماثلة لتلك التي شهدتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة. 
 

وتبادل كل طرف الاتهامات بالتلاعب ومحاولة الترهيب في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة البالغ عدد سكانها نحو 2,4 مليون نسمة.
     
ودعا ايغور دودون، الرئيس السابق وأحد قادة التكتل الوطني، إلى "الاحتجاج سلميا" الاثنين، متهما حزب باس بسرقة الأصوات.
     
وقال في وقت متأخر الأحد أمام مقر اللجنة الانتخابية الذي قصده مع بعض أنصاره: "إذا كان هناك تزوير أثناء الليل، فلن نعترف غدا بنتيجة الانتخابات البرلمانية ... وسنطلب إعادة الانتخابات".
     
وهيمنت على العملية الانتخابية مخاوف من شراء أصوات واضطرابات، على وقع "حملة تضليل غير مسبوقة" قامت بها روسيا، بحسب الاتحاد الأوروبي. غير أن موسكو نفت هذه المزاعم، فيما اتهمت المعارضة المولدافية المؤيدة في غالبيتها لروسيا، الحزب الحاكم بالتخطيط لعملية تزوير.
     
وأعلن جهاز الأمن السيبراني في مولدافيا الأحد أنه رصد محاولات هجوم عدة  على المنشآت الانتخابية، "تم تحييدها فورا من دون التأثير على توافر الخدمات الانتخابية أو سلامتها".
 
         
وحذرت الرئيسة الموالية لأوروبا مايا ساندو بعيد إدلاءها بصوتها من "تدخل هائل لروسيا"، مؤكدة أن بلادها "في خطر".
     
وقالت للصحافيين بعد إدلائها بصوتها في العاصمة كيشيناو: "إذا لم يحشد المولدافيون بشكل كاف وإذا كان لتدخل روسيا تأثير كبير على انتخاباتنا فإن مولدافيا قد تخسر كل شيء".
     
وتمكّنت ساندو من بدء مفاوضات انضمام مولدافيا الى الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تأمين مساعدات مالية غربية للجمهورية السوفياتية السابقة التي تضم عددا كبيرا من الناطقين بالروسية.
     
وكانت ساندو اتهمت روسيا بدفع "مئات ملايين اليورو" لشراء أصوات وتنظيم حملات تضليل عبر الانترنت والتخطيط لأعمال عنف.

أخبار دولية

الانتخابات البرلمانية

مولدافيا

الحزب الحاكم

أوروبا

أمن وقضاء
06:25

يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به

LBCI
أمن وقضاء
04:19

يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما

LBCI
أخبار دولية
00:40

مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية

LBCI
حال الطقس
01:47

الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
صحف اليوم
23:56

وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"

LBCI
صحف اليوم
23:53

بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان

LBCI
خبر عاجل
12:28

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

