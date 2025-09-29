الحزب الحاكم المؤيد لأوروبا يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في مولدافيا

تصدر الحزب الحاكم المؤيد للاتحاد الأوروبي في مولدافيا نتائج الانتخابات البرلمانية، وفق ما أظهرت نتائج شبه نهائية، في ظل اتهامات لروسيا بالتدخل في العملية الانتخابية.



ومنذ فترة طويلة، هناك انقسام في الدولة الصغيرة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والواقعة على الحدود مع أوكرانيا ولديها منطقة انفصالية موالية لروسيا، بشأن التقرب أكثر من بروكسل أو المحافظة على علاقات وثيقة مع موسكو.



ويُنظر إلى الانتخابات التي جرت الأحد باعتبارها مفصلية بالنسبة للبلاد للحفاظ على زخم التكامل مع الاتحاد الأوروبي الذي بدأ بعد غزو موسكو لأوكرانيا في عام 2022.



وبعد فرز 95% من الأصوات فجر الاثنين، حصد حزب العمل والتضامن "باس" الذي يحكم البلاد منذ عام 2021، على 48,3% من الأصوات، بينما حصل التكتل الوطني الموالي لروسيا على 25,5%.



وكان باس قد نال 52,8% من الأصوات عام 2021.



وبلغت نسبة المشاركة نحو 52%، وهي نسبة مماثلة لتلك التي شهدتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة.



وتبادل كل طرف الاتهامات بالتلاعب ومحاولة الترهيب في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة البالغ عدد سكانها نحو 2,4 مليون نسمة.



ودعا ايغور دودون، الرئيس السابق وأحد قادة التكتل الوطني، إلى "الاحتجاج سلميا" الاثنين، متهما حزب باس بسرقة الأصوات.



وقال في وقت متأخر الأحد أمام مقر اللجنة الانتخابية الذي قصده مع بعض أنصاره: "إذا كان هناك تزوير أثناء الليل، فلن نعترف غدا بنتيجة الانتخابات البرلمانية ... وسنطلب إعادة الانتخابات".



وهيمنت على العملية الانتخابية مخاوف من شراء أصوات واضطرابات، على وقع "حملة تضليل غير مسبوقة" قامت بها روسيا، بحسب الاتحاد الأوروبي. غير أن موسكو نفت هذه المزاعم، فيما اتهمت المعارضة المولدافية المؤيدة في غالبيتها لروسيا، الحزب الحاكم بالتخطيط لعملية تزوير.



وأعلن جهاز الأمن السيبراني في مولدافيا الأحد أنه رصد محاولات هجوم عدة على المنشآت الانتخابية، "تم تحييدها فورا من دون التأثير على توافر الخدمات الانتخابية أو سلامتها". وتبادل كل طرف الاتهامات بالتلاعب ومحاولة الترهيب في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة البالغ عدد سكانها نحو 2,4 مليون نسمة.ودعا ايغور دودون، الرئيس السابق وأحد قادة التكتل الوطني، إلى "الاحتجاج سلميا" الاثنين، متهما حزب باس بسرقة الأصوات.وقال في وقت متأخر الأحد أمام مقر اللجنة الانتخابية الذي قصده مع بعض أنصاره: "إذا كان هناك تزوير أثناء الليل، فلن نعترف غدا بنتيجة الانتخابات البرلمانية ... وسنطلب إعادة الانتخابات".وهيمنت على العملية الانتخابية مخاوف من شراء أصوات واضطرابات، على وقع "حملة تضليل غير مسبوقة" قامت بها روسيا، بحسب الاتحاد الأوروبي. غير أن موسكو نفت هذه المزاعم، فيما اتهمت المعارضة المولدافية المؤيدة في غالبيتها لروسيا، الحزب الحاكم بالتخطيط لعملية تزوير.وأعلن جهاز الأمن السيبراني في مولدافيا الأحد أنه رصد محاولات هجوم عدة على المنشآت الانتخابية، "تم تحييدها فورا من دون التأثير على توافر الخدمات الانتخابية أو سلامتها".