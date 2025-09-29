الأخبار
الكرملين يدعو لضم ترسانتي بريطانيا وفرنسا في نهاية المطاف لمحادثات نزع السلاح النووي

2025-09-29 | 02:29
الكرملين يدعو لضم ترسانتي بريطانيا وفرنسا في نهاية المطاف لمحادثات نزع السلاح النووي

رأى دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن المحادثات بشأن الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية يجب أن تجرى أولًا بين روسيا والولايات المتحدة، لكن يتعين في وقت لاحق إدراج ترسانتي بريطانيا وفرنسا في المفاوضات.

وتأتي تصريحات بيسكوف وسط اقتراح الكرملين على الولايات المتحدة هذا الشهر بالإبقاء طواعية لمدة عام على القيود المفروضة على الأسلحة النووية الاستراتيجية المنشورة المنصوص عليها في معاهدة نيو ستارت المبرمة بينهما للحد من الأسلحة بعد انتهاء أجلها العام المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدو "جيدًا للغاية" لكن المسألة متروكة للرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويقول الرئيس الأميركي إنه يريد إطلاق محادثات لنزع السلاح النووي مع روسيا والصين.

وقال بيسكوف لوكالة تاس: "بطبيعة الحال، علينا أن نبدأ المحادثات على المستوى الثنائي. نيو ستارت هي في النهاية وثيقة ثنائية".

وأشار إلى أنه "على المدى الطويل، لا يمكن أن تبقى بعيدًا عن هذه الترسانات. والأكثر من ذلك هو أن هذه الترسانات هي جزء من المشكلة الأوسع للأمن الأوروبي العالمي والاستقرار الاستراتيجي".

LBCI
أخبار دولية
2025-08-27

الصين: لن نشارك في محادثات نزع الأسلحة النووية مع واشنطن وموسكو

LBCI
أخبار دولية
2025-08-04

الكرملين يدعو إلى توخي "الحذر" في الخطاب النووي بعد نشر غواصتين أميركيتين

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-04

الكرملين يدعو إلى توخي "الحذر" في الخطاب النووي بشأن مسألة الغواصتين الأميركيتين

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-30

النائب حسن عز الدين يدعو الحكومة إلى إعادة النظر بقرار نزع السلاح

LBCI
أخبار دولية
04:54

فانس: الولايات المتحدة تدرس إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
04:51

الاتحاد الأوروبي يؤكد إعادة فرض العقوبات على إيران بعد تحرك الأمم المتحدة

LBCI
أخبار دولية
04:34

عائلات الرهائن الإسرائيليين تحضّ ترامب على التمسك باتفاق غزة

LBCI
أخبار دولية
03:22

الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه

LBCI
أخبار دولية
00:33

مراسل أكسيوس: أميركا وإسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

LBCI
آخر الأخبار
05:25

أنطوان حبشي من مجلس النواب: ما يحصل اليوم خطير جدا ومن يريد تطيير الإنتخابات النيابية هو من لا يسمح لقانون معجل مكرر أن يطرح في مجلس النواب

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-20

تعميم صورة موقوف بجرائم نشل وسلب وسرقة...

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-02

قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة

LBCI
أخبار لبنان
03:41

جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
03:22

الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مخلفات الحرب وردم البناء من الدمار إلى مورد إستثمار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بطاقات Pokémon من نوستالجيا المدرسة إلى سوق بمليارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النقل العام بلبنان بخطوة جديدة: تطبيق لتحديد المسار، التسعيرة، والمواقف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

البطريرك الراعي مجددا ضيفا في قلب الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

إسرائيل تُكثف استعداداتها: خطاب قاسم يُنذر بتصعيد جديد على الجبهة الشمالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الترويكا الأوروبية تعيد تفعيل العقوبات الأممية على إيران

LBCI
أمن وقضاء
06:25

يمارس النشل على متن دراجة آلية... وهذا ما حلّ به

LBCI
أمن وقضاء
04:19

يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما

LBCI
أخبار دولية
00:40

مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية

LBCI
حال الطقس
01:47

الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
صحف اليوم
23:56

وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"

LBCI
صحف اليوم
23:53

بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان

LBCI
خبر عاجل
12:28

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

