الكرملين يدعو لضم ترسانتي بريطانيا وفرنسا في نهاية المطاف لمحادثات نزع السلاح النووي

رأى دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن المحادثات بشأن الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية يجب أن تجرى أولًا بين روسيا والولايات المتحدة، لكن يتعين في وقت لاحق إدراج ترسانتي بريطانيا وفرنسا في المفاوضات.



وتأتي تصريحات بيسكوف وسط اقتراح الكرملين على الولايات المتحدة هذا الشهر بالإبقاء طواعية لمدة عام على القيود المفروضة على الأسلحة النووية الاستراتيجية المنشورة المنصوص عليها في معاهدة نيو ستارت المبرمة بينهما للحد من الأسلحة بعد انتهاء أجلها العام المقبل.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدو "جيدًا للغاية" لكن المسألة متروكة للرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويقول الرئيس الأميركي إنه يريد إطلاق محادثات لنزع السلاح النووي مع روسيا والصين.



وقال بيسكوف لوكالة تاس: "بطبيعة الحال، علينا أن نبدأ المحادثات على المستوى الثنائي. نيو ستارت هي في النهاية وثيقة ثنائية".



وأشار إلى أنه "على المدى الطويل، لا يمكن أن تبقى بعيدًا عن هذه الترسانات. والأكثر من ذلك هو أن هذه الترسانات هي جزء من المشكلة الأوسع للأمن الأوروبي العالمي والاستقرار الاستراتيجي".