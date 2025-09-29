رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري لـ"سانا": عدد المرشحين بلغ 1578

أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد أن باب الترشح لعضوية مجلس الشعب على مستوى الدوائر الخمسين المنتشرة في عموم سوريا، أُغلق مساء أمس.



وكشف للوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، أن عدد المرشحين بلغ 1578 مرشحاً، وشكّلت النساء ما نسبته 14 بالمئة منهم، مشيرا الى أن نسبة الترشح النسائي تباينت بين محافظة وأخرى.



وقال: "تبدأ الدعاية الانتخابية اعتباراً من صباح هذا اليوم، وتنتهي مساء يوم الجمعة المقبل، على أن يكون يوم السبت يوم صمت انتخابي".



وأضاف: "يوم الاقتراع سيكون صباح الأحد، الخامس من تشرين الأول، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً حتى يُغلق باب التصويت، وتبدأ عمليات فرز الأصوات اعتباراً من الساعة الرابعة بعد الظهر".