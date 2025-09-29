فانس: الولايات المتحدة تدرس إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا

أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس أن الولايات المتحدة تدرس طلب أوكرانيا الحصول على صواريخ توماهوك بعيدة المدى لدعم جهودها في صد الغزو الروسي.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طلب من الولايات المتحدة بيع هذه الصواريخ للدول الأوروبية التي سترسلها بدورها إلى أوكرانيا.



وأشار فانس في برنامج "فوكس نيوز صنداي" الى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتخذ "القرار النهائي" بشأن السماح بالصفقة من عدمه.



وقال: "نحن بالتأكيد ننظر في عدد من الطلبات المقدمة من الأوروبيين".



ويصل مدى صواريخ توماهوك إلى 2500 كيلومتر، وستكون من الأصول القوية في ترسانة أوكرانيا.