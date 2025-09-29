زيلينسكي يقترح بناء درع جوية مشتركة مع الحلفاء الأوروبيين

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين أن كييف ترغب في بناء درع دفاعية جوية مشتركة بالتعاون مع شركائها الأوروبيين للحماية من التهديدات الروسية.



وأشار زعماء حلف شمال الأطلسي إلى أن روسيا كانت تختبر جاهزية التحالف وقوته من خلال اختراق المجال الجوي لبولندا ودول منطقة البلطيق، وتقول كييف إن خبرتها في التعامل مع التهديدات الجوية ستكون ذات قيمة.



وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها في منتدى وارسو للأمن عبر رابط فيديو: "تقترح أوكرانيا على بولندا وجميع شركائنا بناء درع مشتركة موثوق بها بالكامل ضد التهديدات الجوية الروسية".



وأضاف: "هذا الأمر ممكن. أوكرانيا قادرة على التصدي لجميع أنواع الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية. وإذا عملنا معًا في المنطقة، فسنمتلك ما يكفي من الأسلحة والقدرة الإنتاجية".



وعندما سئل عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال زيلينسكي إن موقف الرئيس الأميركي تجاه أوكرانيا والأمن في أوروبا تغير.



وأشار زيلينسكي إلى أنه "حتى اليوم، فإن موقف الرئيس ترامب من وجهة نظري متوازن حقًا ويدعم موقف أوكرانيا لكنه بلا شك يريد الاستمرار وسيطا بيننا وبين روسيا من أجل إنهاء هذه الحرب".