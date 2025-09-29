وكالة بحرية: إصابة سفينة بمقذوف قبالة اليمن

أصيبت سفينة بمقذوف قبالة اليمن، حيث يشن الحوثيون هجمات على السفن التجارية منذ أشهر، وفق ما أفادت وكالة "يو كاي إم تي أو" البريطانية للأمن البحري.



وقال المصدر نفسه: "تفيد السلطات العسكرية بأن سفينة أصيبت بمقذوف مجهول. اندلع حريق على متن السفينة"، لافتا الى أن الهجوم وقع على بعد 128 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة عدن بجنوب اليمن.



وأكدت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أن المقذوف طال سفينة شحن ترفع علم هولندا، وسبق أن استهدفت في 23 أيلول "أثناء توجهها إلى جيبوتي".

