ترامب لدى استقباله نتنياهو: واثق جدا من التوصل لاتفاق بشأن غزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "واثق جدا" من التوصل لاتفاق بشأن غزة، وذلك لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض لإجراء محادثات على صلة بالخطة الأميركية لإنهاء الحرب في القطاع المدمر.



ولدى سؤاله هل سيتحقق السلام في غزة، قال ترامب: "أنا واثق جدا".



وأشار أيضا إلى أنه "واثق جدا" ردا على سؤال حول ما إذا خطّته المؤلفة من 21 بندا نالت موافقة كل الأطراف.