سفينة شحن تعرضت لأضرار بعد استهدافها بعبوة ناسفة في خليج عدن

تعرضت سفينة شحن ترفع علم هولندا لأضرار بالغة بعد استهدافها بعبوة ناسفة في خليج عدن، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة لسفينة الشحن (مينيرفاجراخت).وأوضحت "في أعقاب الهجوم، اندلع حريق على متن سفينة الشحن، ماأدى إلى إصابة اثنين من أفراد طاقمها. ويجري حاليا إجلاء الطاقم المكون من 19 فردا إلى سفن قريبة بطائرة هليكوبتر".