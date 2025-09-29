ترامب: فرض رسومًا جمركية بنسبة 100 في المئة على الأفلام التي تُنتج في الخارج

أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 100 في المئة على جميع الأفلام التي يتم إنتاجها في الخارج وإرسالها بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.



وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيال): "سرقت دول أخرى نشاط صناعة الأفلام من الولايات المتحدة، تمامًا مثل سرقة الحلوى من طفل".



ولكن لم يتضح حتى الآن ما هي السلطة القانونية التي سيستخدمها ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على الأفلام المصنوعة في الخارج.