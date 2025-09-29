نتنياهو عبّر لنظيره القطريّ عن أسفه للهجوم الذي نفذته إسرائيل على الدوحة

عبّر رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو لنظيره القطريّ عن أسفه للهجوم الذي نفذته إسرائيل على الدوحة، وفق ما أعلن البيت الأبيض.



وقال البيت الأبيض خلال اتصال هاتفي ثلاثيّ إنّ نتنياهو أبدى أيضًا أسفه لانتهاك إسرائيل للسيادة القطرية.



وأكد أن إسرائيل لن تنفذ مثل هذا الهجوم مرة أخرى في المستقبل.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو تعهد بعدم مهاجمة قطر مرة أخرى في المستقبل.



وأضافت الوزارة في بيان: "قدم رئيس وزراء إسرائيل خلال الاتصال اعتذاره عن هذا الهجوم وانتهاك السيادة القطرية ما أسفر عن استشهاد المواطن القطري بدر الدوسري، متعهدا بعدم تكرار أي استهداف لأراضي دولة قطر في المستقبل".