البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

أعلن البيت الأبيض خطة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.



وناقش ترامب الخطة مع رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، في زيارة للأخير إلى البيت الأبيض.



وأكّدت الخطة أنّ أميركا ستطلق حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسيّ، لتعايش سلميّ ومزدهر.



وأوضحت أنّه في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل علنًا لهذا الاتفاق ستُعاد الرهائن الأحياء ورفات الأموات.



وشدد البيت الأبيض على أنّه إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب على الفور.



كما شدّد على وجوب أن تكون "غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب" ولا تشكل تهديدًا لجيرانها.



وقال البيت الأبيض إنّ إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها وإنّ الجيش الإسرائيليّ سينسحب بناء على معايير وإطارات زمنية مرتبطة بنزع السلاح والتي سيتم الاتفاق عليها بين الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية والضامنين وأميركا.



وأوضح أنّ خلال هذه الفترة ستُعلّق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجويّ والمدفعيّ وأنّه لن يتم إجبار أحد على مغادرة غزة.



ونصّت الخطة على أنّه بمجرد إطلاق جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينًا محكومًا عليهم المؤبد، إضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 تشرين الأوّل 2023.



كما نصّت على أنّه مقابل كل رهينة إسرائيليّ تُسلّم رفاته، ستفرج إسرائيل عن رفات 15 متوفى من غزة.



وقال البيت الأبيض: "أميركا ستعمل مع الشركاء العرب والدوليين لتشكيل قوة استقرار دولية موقتة للانتشار الفوريّ في غزة وسيتم توفير ممر آمن لأعضاء "حماس" الراغبين في مغادرة غزة إلى دول أخرى".



وأكّد البيت الأبيض أنّه بمجرد عودة جميع الرهائن، سيتم العفو عن أعضاء "حماس" الذين يلتزمون بالتعايش السلميّ وتسليم أسلحتهم



وأوضح أنّ غزة ستُحكم بموجب حكم انتقاليّ موقت عبر لجنة فلسطينية من التكنوقراط غير السياسيين.



وأعلن أنّه عند قبول هذه الاتفاقية ستُرسل المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة على الفور، مشيرًا إلى نشاء منطقة اقتصادية خاصة مع تعريفة جمركية تفضيلية ورسوم وصول سيتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة.



وشدد على أنّ إدخال المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة سيتم عبر الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر.



ولفتت خطة ترامب إلى أنّه في حال تأخرت "حماس" أو رفضت هذا الاقتراح، فإن ما ورد أعلاه، بما في ذلك توسيع نطاق عملية المساعدات، سيُنفذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي تُسلّم من الجيش الإسرائيليّ".