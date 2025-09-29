الجهاد الاسلاميّ: الإعلان الاميركيّ تعبير عن موقف اسرائيل بالكامل ونعتبره وصفة لتهجير المنطقة

أكّدت حركة الجهاد الإسلاميّ في فلسطين أنّ ما أُعلن عنه في المؤتمر الصحافيّ بين الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامبن نتنياهو هو اتفاق أميركيّ إسرائيليّ.



وقالت إنّه تعبير عن موقف إسرائيل بالكامل وإنّه وصفة لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطينيّ.



وأضافت: "بهذا فإن إسرائيل تحاول أن تفرض عبر الولايات المتحدة ما لم تستطع تحقيقه بالحرب".



واعتبرت أنّ الإعلان الأميركيّ الإسرائيليّ وصفة لتفجير المنطقة.