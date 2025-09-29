ترامب: الكثير من الفلسطينيين يتمنون العيش بسلام وعلى الرصاص أن يصمت في غزة

اعتبر الرئيس الاميركيّ دونالد ترامب، أنّ اليوم يوم عظيم للسلام الدائم في الشرق الأوسط، لأنّ "قادة المنطقة مذهلون وهم منخرطون بشكل كامل في خطة السلام التي يعمل عليها".



وأكّد ترامب، في مؤتمر صحافي بعد لقائه مع رئيس الوزراء الاسرائيليّ، أنّ خطته تشمل نزع سلاح "حماس" بشكل فوريّ وتدمير بنى "حماس" العسكرية.



وأوضح أنّ الأطراف ستتفق على جدول زمنيّ لانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة على مراحل.



في السياق، شدد ترامب على ضرورة أن تتحمل الدول العربية والإسلامية مسؤولة التعامل مع حركة "حماس".



وقال: "إذا رفضت حماس هذا الاتفاق فإن نتنياهو سيحصل على دعمنا الكامل للقيام بما يجب".



كما ذكر ترامب أنه سترأس شخصيًا مجلس السلام في قطاع غزة بمشاركة توني بلير وسيكون مسؤولا عن تشكيل حكومة في غزة بمشاركة فلسطينيين وغيرهم، مؤكدًا أن حماس لن تكون جزءًا منه.



وأشار الى أنّ الكثير من الفلسطينيين يتمنون العيش بسلام وهؤلاء يحظون بدعمي وأتوقع منهم إدانة الإرهاب بشكل كامل.



وشدد على وجوب صمت الرصاص في غزة بعد بضعة أيام.



وقال ترامب: "تفاوضت على إبرام اتفاقات أبراهام ومن شأن خطتي توسيعها وقد تنضم إيران إليها وانضمام إيران لاتفاقات أبراهام سيكون أمرًا رائعًا".



وأضاف: "انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني المروع الذي فرضه أوباما وبايدن على إسرائيل ودمرنا قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم".



وأوضح ترامب أنهم أنجزوا خطة إنهاء الحرب في غزة بشكل سريع، مشيرًا الى أن كل الأطراف أعربت عن رغبتها في المشاركة.



وأكد على أن التمويل ضروري لتحقيق الإنجازات في غزة وسنبني مستقبلًا أكثر أمنا للجميع.