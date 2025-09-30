اردوغان يشيد بجهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة

أشاد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان "بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقيادته" لإنهاء الحرب على غزة، وذلك بعد أن حصل ترامب على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقترح سلام ترعاه واشنطن.وبعد محادثات بين ترامب ونتنياهو في واشنطن، كشف البيت الأبيض عن خطة من 20 نقطة تنص على وقف فوري لإطلاق النار، ومبادلة الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل، وانسحاب إسرائيلي مرحلي من غزة، ونزع سلاح حماس، وحكومة انتقالية بقيادة دولية.وقال اردوغان، الذي التقى ترامب في البيت الأبيض للمرة الأولى منذ ست سنوات الأسبوع الماضي: "أثني على جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقيادته الرامية إلى وقف إراقة الدماء في غزة والتوصل إلى وقف إطلاق النار".وأكد في منشور على إكس، أن تركيا ستواصل المساهمة في العملية "بهدف إقامة سلام عادل ودائم يحظى بقبول كل الأطراف".