مقتل عائلة مكونة من 4 أفراد في سومي الأوكرانية بضربة روسية

قتلت عائلة مكونة من أربعة أفراد في غارة جوية روسية بمسيّرة ليل الاثنين الثلاثاء في منطقة سومي في شمال أوكرانيا، وفق ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليغ غريغوروف.



وكتب غريغوروف على تلغرام: "هذه الليلة، استهدف العدو مبنى سكنيا في قرية تشيرنيتشينا في كراسنوبيليا، بمسيّرة". وأعلن أن "عناصر الإنقاذ انتشلوا جثث أربعة أشخاص من تحت الأنقاض: امرأة وزوجها وولداهما البالغان ست وأربع سنوات".