نيويورك تايمز: الولايات المتحدة ترحل إيرانيين بعد اتفاق مع طهران

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رحلت نحو مئة إيراني على متن طائرة من الولايات المتحدة إلى بلادهم.



ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين إيرانيين شاركا في المفاوضات ومسؤول أميركي مطلع على الأمر.



وقال المسؤولان الإيرانيان إن طائرة أميركية مستأجرة أقلعت من لويزيانا مساء أمس الاثنين، ومن المقرر أن تصل إلى إيران عبر قطر اليوم الثلاثاء.